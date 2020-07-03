В Армении создадут парламентскую комиссию для изучения действий правительства против Covid-19

PanARMENIAN.Net - В Армении будет создана парламентская комиссия для изучения эффективности проведенных правительством республики действий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Председатель Национального собрания РА Арарат Мирзоян распространил заявление о создании комиссии.

«Согласно ч. 1 ст. 20 Конституционного закона РА «Регламент Национального собрания», по требованию не менее 1/4 от общего числа депутатов силой закона сформирована комиссия по изучению эффективности проведенных правительством Республики Армения и комендатурой мероприятий, нацеленных на предотвращение распространения коронавируса нового типа (Covid-19), борьбу с этим вирусом, смягчение или устранение последствий эпидемии, а также эффективности и правомерности ограничения прав и основных свобод человека в период чрезвычайного положения», - говорится в заявлении.

Отмечается, что проект решения парламента, определяющий количество членов данной комиссии, будет обсуждаться на первом очередном заседании НС в сентябре.

Ранее оппозиционные фракции Национального собрания «Светлая Армения» и «Просвещенная Армения» обратились к председателю НС Арарату Мирзояну с инициативой создания комиссии НС по изучению эффективности принятых правительством и комендатурой мер в борьбе с коронавирусом.

В Армении число случаев заражения достигло 27,320, из которых активных кейсов - 11,211. Выздоровели 15,484 человек, скончались 469 - от коронавируса, еще 156 - от других заболеваний.