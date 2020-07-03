Швейцария установила 10-дневный карантин для прибывающих из Армении

PanARMENIAN.Net - Федеральное управление здравоохранения (ФУЗ) Швейцарии опубликовало 2 июля список 30 стран и территорий, которые представляют риск с точки зрения передачи коронавируса, и поэтому для всех прибывающих из них людей установлен 10-дневный карантин. В список вошла, в частности, Армения.

Карантин обязателен и для возвращающихся на родину из этих 30 государств швейцарцев, пишет ТАСС.

«Начиная с 6 июля 2020 года все лица из определенных регионов, пересекающие границу, должны быть помещены на 10-дневный карантин», - указывает управление здравоохранения. Помимо Армении, из стран СНГ в списке значатся Россия, Азербайджан, Белоруссия и Молдавия.

В него вошли также США, Бразилия, Израиль и Саудовская Аравия. Из стран зоны Шенгена в списке присутствует только Швеция. Как пояснили в ФУЗ, список будет «регулярно актуализироваться».

Эта мера коснется только граждан стран, которые до сих пор имели право на въезд в Швейцарию. На настоящий момент въезд разрешен только гражданам и обладателям вида на жительство в Швейцарии, странах Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли и Великобритании. С 20 июля швейцарскую границу будет разрешено пересекать также гражданам ряда государств, ограничения для которых снял ранее Евросоюз. Речь идет, в частности, об Австралии, Грузии, Канаде и Республике Корея.

Публикация ФУЗ списка государств, представляющих риск, стала реакцией швейцарских властей на начавшиеся на прошлой неделе резкий рост заболеваемости в Швейцарии. Примерно с 30 новых случаев заболевания ежедневно в течение июня она выросла сейчас примерно до 100.