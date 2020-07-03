Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

PanARMENIAN.Net - Состояние богатейшего в мире человека, основателя американского онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса достигло $172 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рост состояния миллиардера объясняется подорожанием акций Amazon. 1 июля стоимость акций поднялась на 4.4% до рекордного значения – $2878.7 за бумагу. По данным Bloomberg, только в первой половине этого года состояние бизнесмена, владеющего 11% акций Amazon, увеличилось на $56.7 млрд.

До предыдущего рекордного значения в $167.7 млрд состояние Безоса увеличилось в сентябре 2018 года, до расставания с супругой Маккензи. Сейчас ее состояние (Маккензи Безос принадлежит 4% акций Amazon) оценивается в $56.9 млрд, пишут «Ведомости».

В апреле Forbes в третий раз подряд назвал Безоса богатейшим человеком в мире. На тот момент, по оценкам журнала, его состояние составляло $113 млрд.