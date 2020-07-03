Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по игре Fallout для Amazon

PanARMENIAN.Net - Компании Bethesda Softworks и Amazon Studios объявили о съемках сериала по серии постапокалиптических игр Fallout.

Телевизионной адаптацией игры займется компания Kilter Films Джонатана Нолана и Лизы Джой, создателей сериала «Мир Дикого Запада». В своем заявлении они отметили, что являются поклонниками Fallout, пишет Meduza.

«Каждая часть этой безумно оригинальной истории стоила нам бесчисленных часов, которые мы могли провести с семьей или друзьями», заявили Нолан и Джой.

В проекте также участвуют директор компании-разработчика игр Bethesda Game Studios Тодд Говард, а также глава издательства Bethesda Softworks Джеймс Альтман.

Когда состоится премьера телешоу, пока неизвестно. Сериал будет выходить в онлайн-кинотеатре Prime Video.

Это уже второй сериал, над которым Джонатан Нолан и Лиза Джой работают для Amazon. В 2019 году компания также заказала экранизацию романа Уильяма Гибсона «Периферийные устройства».