Правительство Франции отправилось в отставку

PanARMENIAN.Net - Правительство Франции во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом в полном составе подало в отставку. Президент страны Эмманюэль Макрон принял прошение об отставке, сообщил 3 июля Елисейский дворец.

Филипп и другие члены его кабинета продолжат выполнение своих обязанностей до назначения нового правительства, указывается далее в заявлении. Дата назначения нового кабинета министров пока не известна, пишет Deutsche Welle.

49-летний Филипп возглавлял правительство с мая 2017 года.

Макрон уже дал понять, что такое решение будет возможным после сенсационного успеха французской партии «Европа-Экология-«Зеленые» на коммунальных выборах во Франции 28 июня. По результатам голосования, представители «зеленых» станут мэрами целого ряда крупных городов страны, в том числе Лиона, Марселя, Бордо и Страсбурга.

После поражения своих сторонников на муниципальных выборах Макрон заявил о намерении изменить политику правительства. Одной из главных тем в его работе теперь должна стать «экологическая перестройка». Кроме того, СМИ сообщали о разногласиях Макрона и Филиппа после того, как премьер-министр 28 июня победил на выборах мэра Гавра.