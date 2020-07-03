В Арцахе выявлен новый очаг заражения и еще 4 случая коронавируса
3 июля 2020 - 14:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлено еще 4 случая заражения коронавирусом, а в Степанакерте выявлен еще один новый очаг коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.
У 2 граждан из этого круга выявлен Covid-19. Еще 2 новых случая были зарегистрированы 2 июля в Степанакерте в кругу контактирующих очага подтвержденной инфекции.
Сообщается, что проводятся необходимые работы для установления круга контактов инфицированных.
Таким образом, по положению на 3 июля в Арцахе подтверждено 129 случаев коронавируса, из них 101 человек выздоровел, фактически на лечении находятся 28 граждан.
Отмечается, что состояние здоровья одного из пациентов тяжелое, у него хронические заболевания и двустороннее воспаление легких. Состояние же трех человек оценивается как средней тяжести.
Изолированы 85 человек. Общее число проведенных тестов – 2014.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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