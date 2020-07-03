Главный эпидемиолог Азербайджана уединился в деревне и «ничего не знает»
3 июля 2020 - 17:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный эпидемиолог Азербайджана Ибадулла Агаев уехал в деревню и не следит за ситуацией с распространением Covid-19 в стране. Об этом он сам сообщил журналистам, пишет Unikal Org.
«Я не в Баку, я в районе. И ничего не знаю. Сижу в деревне, у меня нет ни телевизора, ни интернета», - сказал Агаев.
На замечание журналиста о том, что он главный эпидемиолог, в стране продолжается эпидемия Covid-19, Агаев ответил, что он «тоже человек».
«У меня тоже есть в районе родня и близкие. Звоните в Минздрав (Азербайджана)», - отметил эпидемиолог.
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