Британия отменит обязательный карантин для прибывающих
3 июля 2020 - 15:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Великобритании официально признали, что готовятся с 10 июля отменить обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из нескольких десятков стран, в первую очередь европейских.
Власти изначально заявили, что будут пересматривать ограничения каждые три недели, а их ослабление будет зависеть от эпидемиологической ситуации в разных странах, пишет BBC.
В полный список «разрешенных» стран, по данным источников в британском правительстве, могут включить до 75 государств.
При этом ослабление ограничений не будет взаимным - прибывающим во многие страны из списка британцам все равно придется изолироваться на две недели.
Правило 14-дневного карантина для всех въезжающих в страну (за редкими исключениями) начало действовать в начале июня в целях борьбы с распространением коронавируса.
Эта мера вызвала шквал критики со стороны общественности и представителей бизнеса, который призвал власти отменить ограничения, чтобы не наносить еще больший урон экономике.
Число случаев коронавируса в Британии достигло 285 тысяч, при этом число смертей превысило 44 тысячи.
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