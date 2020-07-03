Британия отменит обязательный карантин для прибывающих

PanARMENIAN.Net - Власти Великобритании официально признали, что готовятся с 10 июля отменить обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из нескольких десятков стран, в первую очередь европейских.

Власти изначально заявили, что будут пересматривать ограничения каждые три недели, а их ослабление будет зависеть от эпидемиологической ситуации в разных странах, пишет BBC.

В полный список «разрешенных» стран, по данным источников в британском правительстве, могут включить до 75 государств.

При этом ослабление ограничений не будет взаимным - прибывающим во многие страны из списка британцам все равно придется изолироваться на две недели.

Правило 14-дневного карантина для всех въезжающих в страну (за редкими исключениями) начало действовать в начале июня в целях борьбы с распространением коронавируса.

Эта мера вызвала шквал критики со стороны общественности и представителей бизнеса, который призвал власти отменить ограничения, чтобы не наносить еще больший урон экономике.

Число случаев коронавируса в Британии достигло 285 тысяч, при этом число смертей превысило 44 тысячи.