В Копенгагене повредили памятник Русалочке
3 июля 2020 - 18:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Копенгагенская Русалочка - памятник героине одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена - в очередной раз подверглась нападению вандалов. На камне-цоколе, где расположена скульптура, злоумышленники сделали надпись краской Racist Fish («расистская рыба»), пишет ТАСС со ссылкой на Ekstra Bladet.
«Патруль был на месте происшествия и собрал улики. Теперь предстоит их изучить, чтобы понять, можно ли продолжить расследование», - прокомментировал инцидент представитель полиции Еспер Франдсен.
Активисты неоднократно использовали скульптуру для протестов - ее обливали краской, дважды одевали в паранджу, в начале 2020 года на ней красной краской написали Free Hong Kong.
Статуя персонажа сказки Андерсена «Русалочка», установленная в 1913 году, уже неоднократно становилась жертвой вандалов. Дважды - в 1964 и в 1984 годах - у нее отпиливали голову, причем в первый раз пропавшая часть скульптуры так и не была найдена и пришлось изготовить новую. В 1998 году пропала, но затем нашлась бронзовая рука скульптуры, а в 2003 году неизвестные с помощью взрывчатки столкнули 175-килограммовую статую с ее каменного постамента.
Власти города неоднократно рассматривали предложение о том, чтобы перенести статую на несколько метров вглубь гавани, перекрыв к ней доступ с суши, однако пока эта инициатива так и не получила одобрения.
Photo: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images
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