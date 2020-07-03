Умер отец Хабиба Нурмагомедова: Он был заражен коронавирусом
3 июля 2020 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - В Москве скончался отец Хабиба Нурмагомедова, тренер Абдулманап Нурмагомедов, который был заражен коронавирусом. Об это сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!» - отметил Кадыров, пишет «Знак».
О том, что отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован в один из военных госпиталей Москвы и находится в коме, стало известно в мае. По данным Baza, проведя несколько дней в коме, Абдулманап Нурмагомедов пришел в себя.
Позднее Хабиб Нурмагомедов рассказал, что состояние его отца оценивается как «очень тяжелое». «Это вирус дал ему (осложнение) на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце, ему сейчас заново сделали операцию. У него очень тяжелое положение», - говорил боец в своем видеообращении, опубликованном в Instagram.
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