В ВОЗ назвали самое «обнадеживающее» лекарство от коронавируса

PanARMENIAN.Net - Среди противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против Covid-19 на тестировании показал пока только «Ремдесивир». Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Выступая на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН, она уточнила, что «Ремдесивир» показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности, пишет РИА Новости.

Этот препарат экстренно одобрили 1 мая в США для лечения Covid-19. Ранее его разработали для борьбы с лихорадкой Эбола, но он не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее «Ремдесивир» оказался полезным при лечении инфекций SARS и MERS.

Пациентам с Covid-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2340 долларов.

1 июля стало известно, что США скупили около 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата «Ремдесивир». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проверяет эту информацию.