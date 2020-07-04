Путин: Россия нуждается в притоке мигрантов, не хватает рабочих рук

PanARMENIAN.Net - Россия нуждается в притоке мигрантов для своего экономического развития, необходимо избавляться от вредных препон, препятствующих этому процессу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия нуждается в притоке новых граждан, в привлечении людей из-за границы. Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики - нам уже не хватает, - а скоро это будет очень заметно: не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем», - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ, пишет «Интерфакс».

Он подчеркнул, что это является государственной политикой: Россия заинтересована в притоке мигрантов.

«Но она заинтересована в притоке тех, кто нужен стране», - подчеркнул президент.

Это могут быть, в том числе, молодые и здоровые люди, которые готовы получить образование или уже имеют квалификацию и профессию, добавил он.

«В некоторых странах такая работа поставлена на высокий не только государственный, я бы сказал - на научный уровень. И нам нужно это сделать», - подчеркнул глава государства.

При этом приток мигрантов не должен нарушать права россиян, отметил президент. Одновременно Путин подчеркнул необходимость избавляться от искусственных ограничений в этой сфере, назвав их «вредными».

В октябре 2019 года вступил в силу закон, который сокращает с трех лет до одного года обязательный трудовой стаж, необходимый высококвалифицированным специалистам для получения права на гражданство России. Подать на гражданство при наличии такого стажа могут представители профессий, включенных в специальный перечень.