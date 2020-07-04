Путин: Россия нуждается в притоке мигрантов, не хватает рабочих рук
4 июля 2020 - 13:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия нуждается в притоке мигрантов для своего экономического развития, необходимо избавляться от вредных препон, препятствующих этому процессу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия нуждается в притоке новых граждан, в привлечении людей из-за границы. Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики - нам уже не хватает, - а скоро это будет очень заметно: не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем», - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ, пишет «Интерфакс».
Он подчеркнул, что это является государственной политикой: Россия заинтересована в притоке мигрантов.
«Но она заинтересована в притоке тех, кто нужен стране», - подчеркнул президент.
Это могут быть, в том числе, молодые и здоровые люди, которые готовы получить образование или уже имеют квалификацию и профессию, добавил он.
«В некоторых странах такая работа поставлена на высокий не только государственный, я бы сказал - на научный уровень. И нам нужно это сделать», - подчеркнул глава государства.
При этом приток мигрантов не должен нарушать права россиян, отметил президент. Одновременно Путин подчеркнул необходимость избавляться от искусственных ограничений в этой сфере, назвав их «вредными».
В октябре 2019 года вступил в силу закон, который сокращает с трех лет до одного года обязательный трудовой стаж, необходимый высококвалифицированным специалистам для получения права на гражданство России. Подать на гражданство при наличии такого стажа могут представители профессий, включенных в специальный перечень.
Самое значимое
Будет также увеличен срок действия многократных частных виз до одного года
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Partner news
Последние новости
В России число жертв коронавируса превысило 10,000 Общее число зараженных превысило 670,000
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 200 раз ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 2000 выстрелов
Украине грозит вспышка полиомиелита В течение пяти месяцев 2020 года только 30% детей первого года жизни получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита
В ВОЗ назвали самое «обнадеживающее» лекарство от коронавируса «Ремдесивир» показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности