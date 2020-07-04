Украине грозит вспышка полиомиелита
4 июля 2020 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Украина находится в зоне высокого риска вспышки полиомиелита. Об этом сообщает Центр общественного здоровья министерства здравоохранения.
«Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита (РКС) оценила риск передачи инфекции в случае ввоза дикого полиовируса или появления деривационного вакцинного полиовируса (cVDPV) в 41 стране региона. Риск в Украине был отнесен к категории высоких», - говорится в сообщении, пишет УНИАН.
Отмечается, что в течение пяти месяцев 2020 года только 30% детей первого года жизни, нуждающихся в обязательных прививках, получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита.
«Процент охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточен, чтобы до конца года достичь 95%. Вакцинация - единственная возможность уберечься от осложнений, вызванных полиомиелитом. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, если достаточное количество людей в стране является вакцинированными (более 95%), распространение вируса прекратится. И наоборот, если в стране дети остаются невакцинированными, это может привести к распространению вируса и новым случаям заболевания», - пояснили в ЦОЗ.
Полиомиелит - острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Медики рассказывают, что заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый, но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.
Полиомиелит характеризуется поражением центральной нервной системы и возникновением паралича, который может привести к смерти. Полиомиелит невозможно вылечить. Около 5% больных умирают. В основном - из-за нарушения дыхания во время паралича дыхательной мускулатуры. У одного из 200 больных развиваются деформации позвоночника и конечностей, которые становятся причиной инвалидности. Другие опасные осложнения полиомиелита: пневмония, миокардит, тяжелые желудочно-кишечные расстройства с кровотечением, язвами, кишечной непроходимостью.
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