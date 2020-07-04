ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 200 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 28 июня по 4 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 200 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 2000 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий и продолжали обеспечивать надежную защиту боевых позиций.

В период с 21 по 27 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 190 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1600 выстрелов.