ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 200 раз
4 июля 2020 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 28 июня по 4 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 200 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 2000 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий и продолжали обеспечивать надежную защиту боевых позиций.
В период с 21 по 27 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 190 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1600 выстрелов.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Грузии иностранным инвесторам предложат люксовый карантин за собственный счет Говоря о стоимости карантинного обслуживания, глава Минэкономики подчеркнула, что «это не какая-то непосильная плата»
Каждые 13 минут в Иране умирает коронавирусный больной Ношение масок станет обязательным с 5 июля
В Британии после 3-месячного локдауна открывают пабы, рестораны и кинотеатры При этом послабления карантина относятся лишь к Англии
В России число жертв коронавируса превысило 10,000 Общее число зараженных превысило 670,000