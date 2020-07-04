В России число жертв коронавируса превысило 10,000
4 июля 2020 - 14:19 AMT
PanARMENIAN.Net - В России за прошедшие сутки выявлено 6632 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передал оперативный штаб. С начала пандемии заболели уже 674,515 человек, из них 10,027 скончались.
На сегодняшний день выздоровели 446,879 человек, 217,609 заболевших проходят лечение, пишут «Ведомости».
За сутки в России полностью выздоровели 8986 человек, скончались 168 пациентов с коронавирусом и двусторонней пневмонией. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев наблюдается девятый день подряд.
С начала пандемии Москва среди российских регионов лидирует по числу случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с коронавирусом увеличилось до 224,210. За весь период умерли 3929 заболевших, вылечились 156,459 человек, продолжают лечение 63,822 пациента.
В мире коронавирус выявлен уже у более чем 11 млн человек, таковы данные Университета Джонса Хопкинса. По числу заболевших на первом месте находятся США (2.79 млн случаев), на втором месте ‒ Бразилия (1.53 млн), на третьем ‒ Россия.
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