В Британии после 3-месячного локдауна открывают пабы, рестораны и кинотеатры

PanARMENIAN.Net - С 4 июля в Британии начнется самый масштабный этап ослабления карантина, впервые за более чем три месяца откроются пабы, кафе и рестораны, парикмахерские, библиотеки, храмы, гостиницы, кинотеатры.

В некоторых британских газетах уже назвали 4 июля «Днем независимости», согласно отмечаемому в США национальному празднику, пишет ТАСС.

Бары и рестораны были закрыты с 23 марта. В выходные они ожидают огромного наплыва постоянных клиентов. Однако посетителям в некоторых пабах и барах придется регистрироваться на входе и сообщать контактную информацию. Это делается на случай, если кто-то заразится коронавирусом.

Заказывать и оплачивать напитки рекомендуется через специальное приложение, заказ официанты будут доставлять за столик. Толпиться же у стойки, как это широко распространено в Великобритании, отныне нельзя.

Для прогулок в парках и садах придется заранее бронировать дату посещения, а для того, чтобы посетить парикмахерскую, придется стоять в очереди на улице. Театры будут закрыты, концерты будут запрещены, даты открытия бассейнов и спортивных клубов пока не будут известны.

С 4 июля в Британии вновь разрешат регистрацию брака, но количество гостей не может превышать 30 человек. Также не рекомендуется устраивать торжественный ужин и поить гостей.

За время карантина в Британии было отменено около 73 тысяч свадеб.

Власти остальных трех административно-политических частей Соединенного Королевства - Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - принимают самостоятельные решения о порядке прекращения ограничительных мер.

По данным Минздрава Великобритании, коронавирусом в стране заразились более 285 тысяч человек, более 44 тысяч пациентов умерли.