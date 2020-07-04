Каждые 13 минут в Иране умирает коронавирусный больной
4 июля 2020 - 17:37 AMT
PanARMENIAN.Net - В Иране ношение масок в общественных местах с 5 июля станет обязательным, заявил президент Хасан Роухани на заседании рабочей группы по борьбе с коронавирусом.
По данным иранского Минздрава, каждые 13 минут в стране от коронавирусной инфекции умирает один человек, и каждые 33 секунды выявляется новое заражение вирусом.
При этом официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари сообщила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2449 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 148 человек, пишет РИА Новости.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 237,878, жертв – 11,408. При этом на данный момент выздоровели 198,949 человек.
14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трехзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля, а 29 июня в стране был установлен антирекорд смертности за сутки с самого начала пандемии - скончались 162 человека.
Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
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