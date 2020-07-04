В Грузии иностранным инвесторам предложат люксовый карантин за собственный счет

В Грузии иностранным инвесторам предложат люксовый карантин за собственный счет
4 июля 2020 - 17:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Для прибывающих в Грузию иностранных бизнесменов карантин и тестирование на коронавирус будут платными. Об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По словам министра, новые правила официально будут обнародованы в ближайшее время. Приехавшим из-за границы бизнесменам будет предоставлен выбор: платная двухнедельная обсервация в фешенебельных гостиницах или же периодическое тестирование на коронавирус. В обоих случаях иностранные граждане будут нести все расходы самостоятельно, пишет «Грузия-Online».

«Если они приехали на долгое время, они могут выбрать платный карантин и этим помочь нашим гостиницам или сделать тоже самое с помощью тестов… Они сами должны приобрести тесты и в течение 14 дней, на каждый третий день проводить тестирование. Это касается приехавших из любой страны», - заявила Турнава.

Говоря о стоимости карантинного обслуживания, глава Минэкономики подчеркнула, что «это не какая-то непосильная плата». Также она указала, что власти Грузии вводят такие регуляции, чтобы с одной стороны защитить здоровье граждан, а с другой «не нарушать коммуникацию с инвесторами».

«Мы проводим очень активную инвестиционную политику. Параллельно мы хотим использовать те новые возможности, которые появились на рынке», - отметила Турнава.

На фоне пандемии коронавируса Грузия закрыла границы для иностранных граждан, за исключением особых случаев, 18 марта. Ожидалось, что прием международных визитеров будет возобновлен с 1 июля, однако дату открытия границ отложили. Власти объяснили свое решение сложной эпидемиологической ситуацией в большинстве стран мира. При этом было отмечено, что первостепенная задача правительства – это забота о здоровье граждан.

До 1 августа Грузия отложила дату возобновления регулярного международного авиасообщения. Одновременно в течение ближайшего месяца сразу несколько авиакомпаний будут выполнять в аэропорты страны чартерные рейсы. Число зараженных в Грузии достигло 943, из них 821 уже выздоровел, скончались 15 граждан.

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