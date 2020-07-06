ВОЗ прекратила испытания 3 препаратов против коронавируса
6 июля 2020 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с Covid-19.
Согласно заявлению, эти три препарата лишь незначительно снижают или вовсе не влияют на смертность среди зараженных коронавирусом, пишет «Интерфакс».
ВОЗ подчеркивает, что решение о приостановке тестов касается только международной программы Solidarity и не исключает оценки действенности препаратов при лечении пациентов, которые не были госпитализированы, а также в качестве профилактики Covid-19.
В конце мая ВОЗ на короткое время приостанавливала испытания гидроксихлорохина после публикации исследования медицинским изданием The Lancet. Тогда в организации решили дождаться данных о безопасности использования препарата при лечении Covid-19. Уже 3 июня испытания были возобновлены.
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