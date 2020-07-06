Коронавирус в Армении: За сутки выявлено 330 случаев, 162 человека вылечились

Коронавирус в Армении: За сутки выявлено 330 случаев, 162 человека вылечились
6 июля 2020 - 10:57 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 6 июля, по состоянию на 11:00, выявлено 330 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 28,936, из которых активных кейсов - 11,984.

За сутки вылечились 162 пациента. Общее число выздоровевших составляет 16,302.

От последствий вируса за сутки умерло 7 человек, еще 1 зараженный - по иным причинам. Всего летальных исходов 491 - от коронавируса, еще 159 - от других заболеваний.

За все время проведено 123,815 тестов.

 Самое значимое
Армения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессыАрмения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессы
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Пара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусомПара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусом
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
В Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсамиВ Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсами
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Partner news
 Статьи
Сидите дома и не выходите

Как наказывают в разных странах за нарушение карантина при коронавирусе

 Самое читаемое в разделе
Армении не хватает палочек для тестирования коронавируса
В Армении выявили 663 новых случая коронавируса, скончались еще 5 паценитов
В Армении за сутки выявили 397 случаев коронавируса, 19 пациентов умерли
В Армении выявлено 425 новых случаев коронавируса
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
В РФ выявлено еще 6611 случаев коронавируса: Страна занимает 4 место в мире Общее число случаев коронавируса превысило 687,000
Опрос: Число считающих РФ главным другом РА армян снизилось на треть за 7 лет 12% опрошенных в 2020 году назвали главным другом Армении Францию
Патриарх Кирилл против планов Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть Угроза Святой Софии - это угроза всей христианской цивилизации, заявил предстоятель РПЦ
Индия обогнала РФ по числу случаев коронавируса Страна вышла на третье место в мире