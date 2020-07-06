Коронавирус в Армении: За сутки выявлено 330 случаев, 162 человека вылечились

PanARMENIAN.Net - В Армении 6 июля, по состоянию на 11:00, выявлено 330 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 28,936, из которых активных кейсов - 11,984.

За сутки вылечились 162 пациента. Общее число выздоровевших составляет 16,302.

От последствий вируса за сутки умерло 7 человек, еще 1 зараженный - по иным причинам. Всего летальных исходов 491 - от коронавируса, еще 159 - от других заболеваний.

За все время проведено 123,815 тестов.