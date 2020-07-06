В Китае выявлен первый случай бубонной чумы

PanARMENIAN.Net - В автономном районе Китая Внутренняя Монголия на севере страны зафиксирован один случай подозрения на заражение бубонной чумой, сообщила Комиссия по здравоохранению городского округа Баян-Нур.

Подозрение на чуму выявили в больнице Баян-Нура 4 июля. С 5 июля власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения — из четырех (первый — самый серьезный), пишет Forbes.ru.

Отмечается, что есть риск передачи инфекции от человека к человеку и распространения эпидемии чумы. Режим предупреждения останется в силе до конца года. Он запрещает охотиться и есть животных, которые могут быть переносчиками чумы — например, сурков. Население просят сообщать о любых случаях подозрения на чуму или жар без очевидных причин, а также о больных или мертвых сурках.

2 июля два случая Бубонной чумы были подтверждены в Монголии — в провинции Ховд на западе страны и неподалеку от границы с Россией (Республика Алтай). По утверждению министерства здравоохранения Монголии, заболели два брата 27 и 17 лет, которые съели сурка.

Бубонная чума стала одной из самых страшных эпидемий в истории человечества в Средневековье. Это очень заразное и часто смертельное заболевание, которое разносят в основном блохи, живущие в шерсти грызунов. Случаи чумы не редкость в Китае, но вспышки стали крайне редкими. С 2009-го по 2018 год Китай сообщил о 26 случаях и 11 смертях. В ноябре 2019 года в стране было зафиксировано четыре случая, причем все во Внутренней Монголии. Все заболевшие выжили.