В Китае выявлен первый случай бубонной чумы
6 июля 2020 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В автономном районе Китая Внутренняя Монголия на севере страны зафиксирован один случай подозрения на заражение бубонной чумой, сообщила Комиссия по здравоохранению городского округа Баян-Нур.
Подозрение на чуму выявили в больнице Баян-Нура 4 июля. С 5 июля власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения — из четырех (первый — самый серьезный), пишет Forbes.ru.
Отмечается, что есть риск передачи инфекции от человека к человеку и распространения эпидемии чумы. Режим предупреждения останется в силе до конца года. Он запрещает охотиться и есть животных, которые могут быть переносчиками чумы — например, сурков. Население просят сообщать о любых случаях подозрения на чуму или жар без очевидных причин, а также о больных или мертвых сурках.
2 июля два случая Бубонной чумы были подтверждены в Монголии — в провинции Ховд на западе страны и неподалеку от границы с Россией (Республика Алтай). По утверждению министерства здравоохранения Монголии, заболели два брата 27 и 17 лет, которые съели сурка.
Бубонная чума стала одной из самых страшных эпидемий в истории человечества в Средневековье. Это очень заразное и часто смертельное заболевание, которое разносят в основном блохи, живущие в шерсти грызунов. Случаи чумы не редкость в Китае, но вспышки стали крайне редкими. С 2009-го по 2018 год Китай сообщил о 26 случаях и 11 смертях. В ноябре 2019 года в стране было зафиксировано четыре случая, причем все во Внутренней Монголии. Все заболевшие выжили.
Самое значимое
Будет также увеличен срок действия многократных частных виз до одного года
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Опрос: Число считающих РФ главным другом РА армян снизилось на треть за 7 лет 12% опрошенных в 2020 году назвали главным другом Армении Францию
Неизвестные самолеты атаковали авиабазу в Ливии Между тем армия Хафтара взяла ответственность за этот удар на себя
Ушел из жизни композитор Эннио Морриконе Ему был 91 год
Коронавирус в Армении: За сутки выявлено 330 случаев, 162 человека вылечились От последствий вируса за сутки умерло 7 человек