Ушел из жизни композитор Эннио Морриконе

PanARMENIAN.Net - Умер итальянский композитор Эннио Морриконе, ему был 91 год.

Он умер в больнице в Риме. Причиной стали последствия травмы, полученной при падении, пишет «Дождь» со ссылкой на Corriere della Sera.

Эннио Морриконе — один из самых известных композиторов современности. На его счету более 400 работ для кино и телевидения.

Морриконе — обладатель двух премий «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе и за музыку к фильму Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка».

Написал музыку к фильмам «Хороший, плохой, злой», «Неприкасаемые», «Однажды в Америке», «Легенда о пианисте» и десяткам других картин.