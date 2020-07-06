Ушел из жизни композитор Эннио Морриконе
6 июля 2020 - 11:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Умер итальянский композитор Эннио Морриконе, ему был 91 год.
Он умер в больнице в Риме. Причиной стали последствия травмы, полученной при падении, пишет «Дождь» со ссылкой на Corriere della Sera.
Эннио Морриконе — один из самых известных композиторов современности. На его счету более 400 работ для кино и телевидения.
Морриконе — обладатель двух премий «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе и за музыку к фильму Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка».
Написал музыку к фильмам «Хороший, плохой, злой», «Неприкасаемые», «Однажды в Америке», «Легенда о пианисте» и десяткам других картин.
Самое значимое
Будет также увеличен срок действия многократных частных виз до одного года
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Опрос: Число считающих РФ главным другом РА армян снизилось на треть за 7 лет 12% опрошенных в 2020 году назвали главным другом Армении Францию
Неизвестные самолеты атаковали авиабазу в Ливии Между тем армия Хафтара взяла ответственность за этот удар на себя
В Китае выявлен первый случай бубонной чумы Власти объявили эпидемиологическое предупреждение
Коронавирус в Армении: За сутки выявлено 330 случаев, 162 человека вылечились От последствий вируса за сутки умерло 7 человек