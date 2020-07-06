Неизвестные самолеты атаковали авиабазу в Ливии
6 июля 2020 - 11:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Ливийское Правительство национального согласия (ПНС) сообщило об атаке «иностранной авиации» на стратегически важную (в 100 километрах к юго-западу от Триполи) базу, на которой, согласно нескольким источникам, были размещены турецкие средства ПВО. Какая именно страна стоит за нападением, в заявлении не сообщается.
Заместитель министра обороны ПНС Салах Намруш назвал нападение «тщетной и полной отчаяния попыткой» повысить мораль войск соперника ПНС, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. По словам Намруша, ПНС ответит за эту акцию «в нужное время в нужном месте», пишет Deutsche Welle.
Между тем войска Хафтара, согласно заявлению источника ТАСС, уже взяли на себя ответственность за нападение на базу, которое было совершено в ночь на воскресенье. «ВВС Ливийской национальной армии атаковали боевую технику на базе Эль-Ватыя, - сообщил источник. - Были уничтожены размещенные там турецкие зенитные ракетные комплексы Hawk, радиолокационные системы и комплексы РЭБ KORAL».
При поддержке Турции войскам ПНС удалось переломить ход военного конфликта и вернуть контроль над рядом захваченных ЛНА территорий. В частности, авиабаза Эль-Ватыя была занята в мае.
Россия выступает в этом конфликте на стороне Хафтара. Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) утверждало, что Москва перебросила в Ливию несколько современных истребителей МиГ-29 с целью поддержать российских наемников, сражающихся за генерала Халифу Хафтара.
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