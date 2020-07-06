Индия обогнала РФ по числу случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - По данным Минздрава Индии, общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 697,413. Больше их было выявлено лишь в США и Бразилии.

В России, которая до сегодняшнего дня занимала третье место в мире по этому показателю, по состоянию на утро 5 июля был зарегистрирован 681,251 случай заболевания.

Последние три дня ежедневное число новых случаев инфицирования в Индии превышает 20 тысяч. Только за последние сутки заболели 24 248 человек. По общему числу летальных случаев страна занимает 8-е место в мире, пишет РБК.

Общее число умерших от последствий коронавируса в Индии достигло 19,693 человек.

Наихудшая в стране ситуация складывается в штате Махараштра (крупнейший город — Мумбаи). Ухудшается она также в штатах Ассам и Уттар-Прадеш (к югу от Дели). При этом власти отмечают, что в ряде восточных штатов положение стало медленно улучшаться.

В Индии число заболевших коронавирусом стало резко расти с начала мая.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 24 часа во всем мире заразились более 203 тысяч человек, что стало одним из максимальных показателей за все время пандемии. Помимо Индии больше всего новых случаев фиксируется в США и Бразилии.