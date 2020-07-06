Патриарх Кирилл против планов Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть

PanARMENIAN.Net - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 6 июля со специальным заявлением, в котором призвал турецкие власти оставить за собором Святой Софии в Стамбуле статус музея.

«Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия», - говорится в заявлении патриарха Кирилла, пишет «Интерфакс».

Патриарх признал, что в истории отношений Руси и Константинополя были разные, порой весьма непростые периоды, но «любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской церкви русский народ - как раньше, так и сейчас - воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием».

«Угроза Святой Софии - это угроза всей христианской цивилизации, а значит - и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София - это великая христианская святыня. Долг всякого цивилизованного государства - сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их; способствовать объединению людей, а не разделению», - заявил патриарх.

2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть пересмотрен указом президента. Сегодня же этот вопрос рассмотрел Госсовет страны, который опубликует свое заключение в ближайшие 15 дней.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть. В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители Православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.