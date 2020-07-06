Опрос: Число считающих РФ главным другом РА армян снизилось на треть за 7 лет

Опрос: Число считающих РФ главным другом РА армян снизилось на треть за 7 лет
6 июля 2020 - 16:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Число жителей Армении, считающих Россию главным другом республики, снизилось почти на треть за 7 лет - с 83% в 2013 году до 57% в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные доклада «Кавказский барометр 2019» Центра исследовательских ресурсов Кавказа.

В 2013 году 4% ни одну страну не назвали главным другом Армении, в 2020 году этот показатель возрос до 17%.

Еще 12% опрошенных в 2020 году назвали главным другом Армении Францию, 7 лет назад так же ответили 5%.

Данные опроса в Армении были собраны в период с 21 февраля по 15 марта 2020 года.

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