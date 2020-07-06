Президент РА: Развевающиеся на границе флаги Армении и РФ - символ наших союзнических отношений
6 июля 2020 - 19:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Развевающиеся на государственной границе Армении государственные флаги РА и России являются символом дружественных и союзнических отношений двух стран, основанных на взаимном доверии. Об этом заявил президент РА Армен Саркисян после визита на государственную границу Армении, где он побывал в отряде пограничных войск России.
Начальник Пограничного управления ФСБ России в Армении, генерал-лейтенант Роман Голубицкий доложил о ситуации на границе, оперативно-служебной деятельности пограничников, тесном сотрудничестве с жителями приграничных сел и армянскими коллегами.
«Пограничное управление ФСБ России в Армении успешно решает поставленные перед ним задачи», - сказал Саркисян, выразив благодарность за добросовестную службу и пожелав пограничникам успехов.
Президент с супругой Нуне Саркисян побывал также и в селе Нор Шен (Харьков), откуда виднеются развалины древней армянской столицы Ани.
Отряд пограничных войск России, согласно соглашению между Арменией и Россией, подписанному 30 сентября 1992 года, осуществляет контроль государственной границы Республики Армения с Турцией и Ираном.
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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