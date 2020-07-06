Президент РА: Развевающиеся на границе флаги Армении и РФ - символ наших союзнических отношений

PanARMENIAN.Net - Развевающиеся на государственной границе Армении государственные флаги РА и России являются символом дружественных и союзнических отношений двух стран, основанных на взаимном доверии. Об этом заявил президент РА Армен Саркисян после визита на государственную границу Армении, где он побывал в отряде пограничных войск России.

Начальник Пограничного управления ФСБ России в Армении, генерал-лейтенант Роман Голубицкий доложил о ситуации на границе, оперативно-служебной деятельности пограничников, тесном сотрудничестве с жителями приграничных сел и армянскими коллегами.

«Пограничное управление ФСБ России в Армении успешно решает поставленные перед ним задачи», - сказал Саркисян, выразив благодарность за добросовестную службу и пожелав пограничникам успехов.

Президент с супругой Нуне Саркисян побывал также и в селе Нор Шен (Харьков), откуда виднеются развалины древней армянской столицы Ани.

Отряд пограничных войск России, согласно соглашению между Арменией и Россией, подписанному 30 сентября 1992 года, осуществляет контроль государственной границы Республики Армения с Турцией и Ираном.