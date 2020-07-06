В РФ выявлено еще 6611 случаев коронавируса: Страна занимает 4 место в мире
6 июля 2020 - 17:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В России за сутки к 6 июля выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев достигло 687,862.
За минувшие сутки скончались 135 больных с коронавирусом, общее число летальных случаев среди людей с этим диагнозом – 10,296, пишут «Ведомости».
За сутки выздоровели 3579 больных с коронавирусом. Число активных случаев, т. е. больных, продолжающих лечение, выросло на 2897 и достигло 223,237. Всего с начала пандемии вылечились 454,329 больных с коронавирусом.
Индия обошла Россию по общему числу случаев и заняла третье место в рейтинге государств: в стране было выявлено 697,413 случаев.
Коронавирус в мире обнаружен у 11.4 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 2.8 млн) и Бразилия (более 1.6 млн). Всего в мире умерли более 534,000 больных, более 6.1 млн вылечились.
Photo. Ria Novosti
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