Пресс-секретарь Трампа использовала фразу «Геноцид армян»

Пресс-секретарь Трампа использовала фразу «Геноцид армян»
7 июля 2020 - 11:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь Белого дома Кайли Макэнани использовала словосочетание «Геноцид армян», говоря о массовой резне армян в Османской империи в 1915 году.

Так, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа 6 июля во ходе брифинга осудила акты вандализма, которым подвергся в США памятник жертвам Геноцида армян, пишет Business Insider.

«Кажется, что есть недостаток восприятия и исторических знаний, когда мемориальный комплекс Геноцида армян, являющийся данью памяти обо всех преступлениях, совершенных против человечества, в том числе и рабства, подвергается вандализму», - заявила она.

Таким образом, в США официально прозвучал термин «Геноцид армян», которого избегают президенты Штатов.

После этого заявления пресс-секретарь Белого дома перечислила и другие оскверненные памятники.

«Нам нужно лучше понимать историю», – сказала Макэнани.

Как отмечает издание, упоминание «Геноцида армян» может негативно сказаться на отношениях Трампа с Турцией и поставить его в неловкое положение перед Анкарой.

Мемориал Геноцида армян в Денвере стал очередной жертвой осквернения памятников в США участниками движения Black Lives Matter, начавшегося в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате удушения полицейским.

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