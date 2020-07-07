Коронавирус в Армении: За сутки вылечились 605 человек, скончались - 17

PanARMENIAN.Net - В Армении 7 июля, по состоянию на 11:00, выявлено 349 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 29,285, из которых активных кейсов - 11,711.

За сутки вылечились 605 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 16,907.

От последствий вируса за сутки умерло 12 человек, еще 5 зараженных - по иным причинам. Всего летальных исходов 503 - от коронавируса, еще 164 - от других заболеваний.

За все время проведено 125,088 тестов.