Коронавирус в Армении: За сутки вылечились 605 человек, скончались - 17

Коронавирус в Армении: За сутки вылечились 605 человек, скончались - 17
7 июля 2020 - 11:04 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 7 июля, по состоянию на 11:00, выявлено 349 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 29,285, из которых активных кейсов - 11,711.

За сутки вылечились 605 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 16,907.

От последствий вируса за сутки умерло 12 человек, еще 5 зараженных - по иным причинам. Всего летальных исходов 503 - от коронавируса, еще 164 - от других заболеваний.

За все время проведено 125,088 тестов.

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