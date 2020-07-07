Обучающимся онлайн иностранцам придется покинуть США
7 июля 2020 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Иностранные студенты, обучающиеся в США, должны будут покинуть страну, если осенний семестр в их учебном заведении пройдет полностью в формате онлайн. Об этом говорится в сообщении Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).
Под ограничения попадут студенты с визами F-1 и M-1. В сообщении также говорится о том, что студентам, чьи университеты решат перейти на онлайн-обучение, не будут выдаваться визы, их также не пустят в страну, пишет РБК.
Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате. «В противном случае они могут столкнуться с иммиграционными последствиями, включая процедуру выдворения из страны, но не ограничиваясь ею», — говорится в сообщении Иммиграционной и таможенной полиции.
Исключение также будет сделано для студентов, хотя бы часть занятий которых проходит очно. Учебным заведениям предписано уведомить студентов в течение десяти дней о переходе на систему онлайн-обучения.
В конце июня президент США Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий выдачу временных рабочих виз. Свое решение он обосновал необходимостью поддержать граждан США в условиях сокращения рабочих мест из-за кризиса и стремлением ограничить конкуренцию со стороны приезжих.
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