TikTok не будет работать в Гонконге из-за закона о нацбезопасности
7 июля 2020 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - TikTok (социальная сеть для обмена короткими видео) в ближайшие дни прекратит работу на территории Гонконга из-за закона о национальной безопасности, принятого в Китае для этого специального административного района, сообщил представитель компании.
«В свете последних событий мы приняли решение прекратить работу приложения TikTok в Гонконге», ‒ сказал он, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.
Ранее представители мессенджеров WhatsApp (принадлежит Facebook) и Telegram Павла Дурова заявили, что не будут рассматривать судебные запросы и запросы спецслужб в Гонконге о предоставлении персональных данных своих пользователей из-за закона о нацбезопасности.
TikTok изначально был спроектирован таким образом, чтобы он не мог быть доступен материковому Китаю. Это было частью стратегии компании ByteDance по обращению к международной аудитории. В КНР у компании работает другое приложение для обмена короткими видео ‒ Douyin. Китайцы, приезжающие из материковой части КНР, пользуется им, но специальных планов по выходу Douyin в Гонконге нет, сказал представитель ByteDance.
30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он предусматривает пожизненное заключение и другие наказания за подрыв госстроя, сговор с иностранцами, экстремистские, сепаратистские и террористические призывы и действия. Законом в Гонконге создаются органы безопасности с широкими полномочиями. Они смогут вести следствие с территории материкового Китая и проводить судебные процессы против нарушителей в Пекине.
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