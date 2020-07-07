В Армении откроются новые лаборатории, в день будут проводить до 4000 тестов на Covid-19

PanARMENIAN.Net - Примерно через месяц в Армении ежедневно будут проводить 3000-4000 тестов на коронавирус, в стране откроются 4 новые лаборатории - в Иджеване, Мартуни и Ереване (в МЦ «Сурб Григор Лусаворич» и «Арабкир»). Об этом сообщил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

«Мы уже проводим 2500 тестов в день, число в ближайшем будущем увеличится. Мы прогнозируем, что через 1-3 недели, наряду с добавлением мощностей, мы увеличим потенциал только наших лабораторий до 3000 в день, и если прибавить количество тестов в частных лабораториях, у нас может быть до 4000 тестов», - сказал министр.

Торосян сказал, что в Армении никогда не было недостатка в тестах, но были дни, когда существовал большой дефицит тестовых палочек. По его словам, было закуплено 80,000 тестов, 60,000 было получено в качестве подарков, еще 100,000 тестов - местное производство.

Торосян также рассказал о трудностях, связанных с тестированием. По его словам, ПЦР-тестирование - это не последовательность механических операций, а сложная наука, требующая высококвалифицированных специалистов, которые сейчас не свободны, новые специалисты обучаются с нуля.

Число случаев коронавируса в Армении достигло 29,285, из которых активных кейсов - 11,711. Общее число выздоровевших составляет 16,907. От последствий вируса умерли 503 человека, еще 164 - от других заболеваний.