В Армении откроются новые лаборатории, в день будут проводить до 4000 тестов на Covid-19
7 июля 2020 - 15:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Примерно через месяц в Армении ежедневно будут проводить 3000-4000 тестов на коронавирус, в стране откроются 4 новые лаборатории - в Иджеване, Мартуни и Ереване (в МЦ «Сурб Григор Лусаворич» и «Арабкир»). Об этом сообщил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.
«Мы уже проводим 2500 тестов в день, число в ближайшем будущем увеличится. Мы прогнозируем, что через 1-3 недели, наряду с добавлением мощностей, мы увеличим потенциал только наших лабораторий до 3000 в день, и если прибавить количество тестов в частных лабораториях, у нас может быть до 4000 тестов», - сказал министр.
Торосян сказал, что в Армении никогда не было недостатка в тестах, но были дни, когда существовал большой дефицит тестовых палочек. По его словам, было закуплено 80,000 тестов, 60,000 было получено в качестве подарков, еще 100,000 тестов - местное производство.
Торосян также рассказал о трудностях, связанных с тестированием. По его словам, ПЦР-тестирование - это не последовательность механических операций, а сложная наука, требующая высококвалифицированных специалистов, которые сейчас не свободны, новые специалисты обучаются с нуля.
Число случаев коронавируса в Армении достигло 29,285, из которых активных кейсов - 11,711. Общее число выздоровевших составляет 16,907. От последствий вируса умерли 503 человека, еще 164 - от других заболеваний.
Самое значимое
Он работал в одной из лучших клиник в Германии
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Partner news
Последние новости
Главный инфекционист США: Действие любой вакцины от Covid-19 будет временным Энтони Фаучи отметил, что необходим будет стимул для продолжения защиты от коронавируса
В Арцахе выявлен еще 1 случай коронавируса Круг контактов зараженного коронавирусом гражданина выясняется
У президента Бразилии появились симптомы коронавируса: Он опять сдал тест Это третий тест для президента, два других он сдавал в марте
В РФ за сутки выявлено более 6000 случаев коронавируса: Около 200 скончались За сутки коронавирус был диагностирован у 6368 человек