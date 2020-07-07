В РФ за сутки выявлено более 6000 случаев коронавируса: Около 200 скончались

В РФ за сутки выявлено более 6000 случаев коронавируса: Около 200 скончались
7 июля 2020 - 13:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Коронавирус в России к 7 июля был обнаружен еще у 6368 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число случаев выросло до 694,230.

За сутки умерло 198 человек, всего с начала пандемии в России погибли 10,494 больных, пишут «Ведомости».

Полностью выздоровел за сутки 9551 человек, всего - 463,880. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 272 тысяч человек. За последние сутки провели 202 тысяч тестов на коронавирус, всего было сделано более 21.5 млн исследований.

Ранее стало известно, что около 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу. Почти половина медиков считает данные по числу зараженных и погибших заниженными, но некоторые считают цифры завышенными.

Коронавирус в мире обнаружен у 11.6 человек, указано в сводной статистике университета Джонса Хопкинса. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Первыми идут США и Бразилия (2.9 и 1.6 млн случаев). Ранее Индия обошла Россию в рейтинге стран с наибольшим общим числом случаев, к 7 июля в стране было зафиксировано более 719,000 случаев.

Photo. TASS
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