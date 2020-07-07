У президента Бразилии появились симптомы коронавируса: Он опять сдал тест

PanARMENIAN.Net - Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом. Об этом он сказал во время встречи со своими сторонниками перед президентской резиденцией.

По словам Болсонару, у него поднялась температура, также он сделал магнитно-резонансную томографию легких, которая не выявила никаких нарушений, пишет РБК со ссылкой на Estadao.

Президент сдал тест на коронавирус, его результат ожидается 7 июля. Он также начал принимать гидроксихлорохин, сообщает портал R7.

Во время встречи со сторонниками президент носил маску и просил людей не приближаться к нему.

Болсонару уже сдавал тест на коронавирус в марте, после того как инфекцию выявили у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена. Оба чиновника незадолго до этого посещали США в составе делегации и встречались с президентом Дональдом Трампом и его окружением. Результат оказался отрицательным. Через несколько дней президент Бразилии сделал второй тест на коронавирус, который также оказался отрицательным.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Бразилия находится на втором месте в мире по количеству заражений коронавирусом. В стране выявлено более 1.6 млн заболевших, из них более 65 тысяч человек умерли.