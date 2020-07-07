В Лондоне через 140 лет нашли картину Рубенса стоимостью $4.3 млн

PanARMENIAN.Net - Специалисты аукционного дома Sotheby's в Лондоне обнаружили работу фламандского художника Питера Пауля Рубенса «Портрет Леди».

Картина, которая была сильно запылена и покрыта слоем лака, может быть оценена примерно в $4.3 млн, пишет ТАСС со ссылкой на The Independent.

«Она (картина) была довольно грязной, учитывая то, что на ней скопился вековой слой пыли и был нанесен старый лак. Как только полотно было очищено, выяснилось, что это чудесное произведение Рубенса», - сказал глава департамента картин старых мастеров Sotheby's Эндрю Флетчер.

«Портрет Леди», написанный Рубенсом в XVII веке, находился в частной коллекции в течение 139 лет до 2017 года, пока его не приобрел неназванный покупатель всего за $97.2 тысяч.

Еще в 1902 году шедевр художника был выставлен на показ в Королевской академии художеств в Лондоне как произведение самого Рубенса. Однако, по-видимому, со временем авторство картины было забыто, в связи с чем следующие 100 лет она собирала пыль в одной из частных коллекций. Спустя некоторое время появилось предположение, что полотно было написано одним из помощников живописца. Сейчас эксперты, очистив картину от скопившейся грязи, пришли к выводу, что это действительно работа Питера Рубенса. Владелец картины намерен ее продать.

Аукционный дом Sotheby's выставит произведение искусства на продажу 29 июля. Его цена составит примерно от $3.1 млн до $4.3 млн. Это должно быть первое подобное крупное мероприятие в Великобритании с момента объявления там карантина в рамках борьбы с эпидемией коронавируса нового типа в марте.