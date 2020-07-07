Главный инфекционист США: Действие любой вакцины от Covid-19 будет временным

PanARMENIAN.Net - Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что действие любой вакцины от коронавируса будет ограничено по времени. Соответствующее заявление главный инфекционист США сделал во время организованной Национальными институтами здравоохранения видеоконференции.

«Можно предполагать, что мы получим защиту, которая поможет пройти нам по меньшей мере этот этап», - заявил Фаучи, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Он уточнил, что действие новой вакцины не будет схоже с действием вакцины от кори, которая обеспечивает иммунитет к заболеванию на протяжении всей жизни. «Возможно, необходим будет стимул для продолжения защиты (от коронавируса), однако сейчас мы не знаем, как долго она продлится», - добавил инфекционист.

Ранее Фаучи подтвердил данные американской фармацевтической компании Moderna армянского инженера Нубара Афеяна о том, что третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса может начаться в конце июля. Фаучи подчеркнул, что в таком случае есть вероятность того, что к началу 2021 года ученые будут иметь уверенность в том, что вакцина безопасна и эффективна.