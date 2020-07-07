В Армении открылся завод Калашникова

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 июля посетил открывшийся в Ереване завод по производству автоматов Калашникова АК-103. Новое предприятие входит в состав научно-производственного объединения (НПО) «Нейтрон».

Пашинян прошелся по заводу, ознакомился с условиями.

Предприятие было создано на основе соглашения о сотрудничестве между ЗАО «Нейтрон ГАМ» и российским концерном «Калашников», которое было окончательно подписано 15 мая.

Лицензия предполагает производство до 50 тысяч автоматов, комплектующие для их сборки будут поставляться из России. Помимо стрелкового оружия, на новом предприятии будут производить приборы ночного видения и другую продукцию военного назначения.

В начале 2019 года министр обороны Армении Давид Тоноян принял делегацию, возглавляемую генеральным директором концерна «Калашников» Андреем Барышниковым, находящуюся в Армении с рабочим визитом. Тогда Тоноян выразил готовность оказать поддержку всем тем проектам, которые направлены на организацию совместного производства товаров военного назначения в Армении.