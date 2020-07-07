Минздрав Грузии: Мы готовы помочь Армении в борьбе с Covid-19

Минздрав Грузии: Мы готовы помочь Армении в борьбе с Covid-19
7 июля 2020 - 17:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Грузия готова оказать Армении необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, все зависит от армянской стороны и тех потребностей, которые Армения озвучит, пишет «Грузия-Online».

«Мы зависим от армянской стороны и тех потребностей, которые они сами озвучат. Грузинская сторона готова предоставить соседней стране необходимую помощь», - сказала Тикарадзе.

Грузия предлагала помощь Армении с конца мая, когда ситуация с коронавирусом в РА была напряженной.

Число случаев коронавируса в Армении достигло 29,285, из которых активных кейсов - 11,711. Общее число выздоровевших составляет 16,907. От последствий вируса умерли 503 человека, еще 164 - от других заболеваний.

 Самое значимое
Въезд в РФ для иностранцев-родственников россиян будет упрощенВъезд в РФ для иностранцев-родственников россиян будет упрощен
Будет также увеличен срок действия многократных частных виз до одного года
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Словения включила Армению в список стран с «ухудшающейся эпидемиологической обстановкой»
Число случаев коронавируса в РФ превысило 520,000
Премьер Британии назвал абсурдным и позорным снос исторических памятников в стране
В Грузии за сутки выявлено 8 случаев коронавируса
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В Армении открылся завод Калашникова Пашинян прошелся по заводу, ознакомился с условиями
В Арцахе выявлен еще 1 случай коронавируса Круг контактов зараженного коронавирусом гражданина выясняется
У президента Бразилии появились симптомы коронавируса: Он опять сдал тест Это третий тест для президента, два других он сдавал в марте
В РФ за сутки выявлено более 6000 случаев коронавируса: Около 200 скончались За сутки коронавирус был диагностирован у 6368 человек