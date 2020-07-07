Минздрав Грузии: Мы готовы помочь Армении в борьбе с Covid-19
7 июля 2020 - 17:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузия готова оказать Армении необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
По ее словам, все зависит от армянской стороны и тех потребностей, которые Армения озвучит, пишет «Грузия-Online».
«Мы зависим от армянской стороны и тех потребностей, которые они сами озвучат. Грузинская сторона готова предоставить соседней стране необходимую помощь», - сказала Тикарадзе.
Грузия предлагала помощь Армении с конца мая, когда ситуация с коронавирусом в РА была напряженной.
Число случаев коронавируса в Армении достигло 29,285, из которых активных кейсов - 11,711. Общее число выздоровевших составляет 16,907. От последствий вируса умерли 503 человека, еще 164 - от других заболеваний.
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