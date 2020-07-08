Белый дом: Позиция США в вопросе Мец Егерна не изменилась

PanARMENIAN.Net - Белый дом заявил, что политика администрации президента США в вопросе «Мец Егерна» («большая резня» - так президенты США называют Геноцид армян в Османской империи в 1915 году, избегая термина «геноцид») не изменилась. Такое заявление Белый дом сделал в ответ на запрос «Голоса Америки» в связи с заявлением пресс-секретаря Белого дома Кайли Макэнани, в котором она использовала словосочетание «Геноцид армян».

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа 6 июля во ходе брифинга осудила акты вандализма, которым подвергся в США памятник жертвам Геноцида армян: «Кажется, что есть недостаток восприятия и исторических знаний, когда мемориальный комплекс Геноцида армян, являющийся данью памяти обо всех преступлениях, совершенных против человечества, в том числе и рабства, подвергается вандализму».

Согласно ответу Белого дома, президент США Дональд Трамп заявлял, что «Мец Егерн является историческим преступлением и трагедией, и что Соединенные Штаты поддерживают армянский народ». Турция также прокомментировала ситуацию, отметив, что позиция администрации Трампа по данному вопросу хорошо известна. Посольство Турции в Вашингтоне заявило СМИ, что использование термина «Геноцид армян» неприемлемо. Между тем, армяно-американские организации поспешили поприветствовать заявление пресс-секретаря Трампа. «Мы высоко ценим то обстоятельство, что Белый дом обратил внимание на нападение на Мемориал жертвам Геноцида армян и необходимость лучшего понимания исторических реалий», — заявил исполнительный директор Армянской Ассамблеи Америки Брайан Ардуни. А посольство Армении в США отметило, что ценит внимание властей США по отношению к Мемориалу жертвам Геноцида армян в Денвере, который подвергся осквернению.

Палата представителей Конгресса США и Сенат в 2019 году приняли резолюции о признании Геноцида армян.