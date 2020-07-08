От ВИЧ излечился третий человек в мире
8 июля 2020 - 14:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые сообщили о новом вероятном случае полного излечения от ВИЧ-инфекции с помощью агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3), который заставляет зараженные клетки пробуждать латентный вирус, что делает их уязвимыми для иммунитета.
Пациентом стал 36-летний мужчина из Бразилии, которого окрестили Пациентом из Сан-Паулу. Курс лечения уменьшил количество вирусных частиц до нуля, а после прекращения терапии в марте 2019 года ВИЧ больше не наблюдался в его крови, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Science.
Также до чрезвычайно низких уровней опустилось число антител, что указывает на отсутствие зараженных клеток в лимфатических узлах и кишечнике. У большинства людей, принимающих антиретровирусные препараты и прекративших курс лечения, вирусная нагрузка вновь начинает возрастать в течение нескольких недель.
Однако пока ученые не знают точно, действительно ли Пациент из Сан-Паулу излечился от ВИЧ. Пока что ученые не исследовали лимфатические узлы и ткани кишечника, чтобы подтвердить отсутствие вируса.
Победить ВИЧ трудно, поскольку патоген, как и другие ретровирусы, встраивает свой генетический материал в ДНК человеческих клеток, что дает ему возможность находиться в состоянии покоя, избегая иммунной системы. Исследователи разработали несколько стратегий очистки таких вирусных резервуаров, однако ни одна из них не оказалась эффективной. Кроме того, сообщения о некоторых случаях излечения после антиретровирусной терапии, оказались преждевременны. Например, ребенок из штата Миссисипи считался вылеченным, однако через два года после прекращения приема препаратов вирус вновь появился в его организме.
На настоящий момент подтверждено лишь два случая полного излечения от ВИЧ. Американец Тимоти Рэй Браун и Лондонский пациент перенесли пересадку костного мозга для лечения рака крови. Однако это дорогой и рискованный подход, который не всегда срабатывает.
Самое значимое
Будет также увеличен срок действия многократных частных виз до одного года
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Partner news
Последние новости
Роулинг, Чомски, Рушди, Каспаров и еще около 150 деятелей выразились против цензуры на фоне расовых протестов Авторы выступают в защиту решительного и даже язвительного высказывания своих мнений
Грузия откроет границы для 5 стран ЕС Пока граница Грузии остается закрытой для Австрии, Бельгии, Мальты, Болгарии, Дании, Норвегии, Чехии, Словакии
В Бразилии журналисты подадут в суд на заразившегося коронавирусом президента Болсонару подверг журналистов риску заражения коронавирусом во время брифинга
Сербы вышли на протест против ограничений из-за коронавируса Демонстранты напали на полицейские кордоны, проникли в холл парламента