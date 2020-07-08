ВОЗ: Коронавирус возможно может распространяться не только с кашлем и чиханием, но и с дыханием

PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала наличие доказательств того, что Covid-19 может распространяться с мелкими каплями, выдыхаемыми человеком. Аэрозоль из таких капель может сохраняться в воздухе длительное время.

До сих пор организация считала основным способом распространения вируса крупные капли, выбрасываемые при чихании и кашле. Эти капли быстро оседают на поверхности, именно на этом была основана рекомендация чаще мыть руки.

Ранее в открытом письме 200 ученых обвинили ВОЗ в том, что она недооценивает роль аэрозольного способа передачи в распространении вируса.

Передачу вируса по воздуху нельзя игнорировать в рамках борьбы с пандемией, заявила технический директор ВОЗ по контролю над распространением заболеваний Бенедетта Аллегранци, пишет BBC.

По словам Аллегранци, имеющиеся данные не исключают возможности того, что переносимые по воздуху капли могут быть источником заражения в условиях массовых скоплений людей, а также в закрытых и плохо вентилируемых помещениях.

Общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 11.8 млн, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Из них скончались более 544 тысяч человек.