В Армении за сутки выявлено 535 случаев коронавируса, скончались 18 человек
8 июля 2020 - 11:11 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 8 июля, по состоянию на 11:00, выявлено 535 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 29,820, из которых активных кейсов - 11,708.
За сутки вылечились 520 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 17,427.
От последствий вируса за сутки умерло 18 человек. Всего летальных исходов 521 - от коронавируса, еще 164 - от других заболеваний.
За все время проведено 127,171 тестов.
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