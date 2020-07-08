Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

PanARMENIAN.Net - Конгресс США получил уведомление от президента Дональда Трампа о том, что США официально выходят из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом написал в своем микроблоге в Twitter американский сенатор-демократ Роберт (Боб) Менендес.

«Конгресс получил уведомление, что президент Соединенных Штатов официально вывел США из ВОЗ в разгар пандемии», - отметил он.

«Это не защитит жизни американцев и интересы - это оставит американцев больными, а Америку - одинокой», - добавил сенатор.

Ранее Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, так как организация «отказалась проводить требуемые реформы». Президент также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах КНР.

По словам Трампа, ВОЗ проигнорировала заслуживающие доверие сообщения о вспышке вируса нового типа в Ухане в декабре 2019 года или даже раньше. Кроме того, организация не провела независимого расследования после появления данных, расходившихся с позицией Пекина. Трамп утверждал также, что в ВОЗ уже в конце прошлого года знали о степени опасности, которую представляет новый коронавирус, но организация решила не делиться этой информацией с остальным миром.