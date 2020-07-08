Пресс-секретарь Пашиняна - Алиеву: Если проблема НКР имеет военное решение, то арцахцы уже давно решили ее

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян в Facebook ответила на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, написав, что в нерешенности карабахского конфликта Алиев должен винить только самого себя, ибо он давно вышел за рамки конструктивного поля обсуждений, а если эта проблема имеет военное решение, то жители Арцаха уже давно решили ее.

Ранее Алиев заявил, что в подписанном в начале 1800-х годов Кюрекчайском договоре нет упоминаний об армянах.

По словам пресс-секретаря премьера РА Никола Пашиняна, постоянные попытки президента Азербайджана проникнуть в глубины истории действительно нелепы. Она напомнила об огромном количестве материалов о библейской стране Армения и ее коренном армянском народе в популярных произведениях древней историографии - истории Геродота, «Анабасисе» Ксенофонта, «Географии» Страбона, работах Плиния Старшего, Плутарха, Диона Кассия, Аппиана, Тацита, Аммиана Марцеллина, арабских авторов Аль-Балазури, Аль-Масуди, известных европейских путешественников Рубрука и Марко Поло. Геворгян также посоветовала Алиеву ознакомиться с трудами османских авторов XVI-XIX веков, в которых также есть упоминания об Армении.

«Алиев пытается утверждать, что на Мюнхенской конференции премьер-министр Пашинян представил в качестве армянина царя, который якобы не имел никакого отношения к армянскому народу. Ну хотя бы постыдился вышеупомянутых авторов. Правда, они ничего не писали об Азербайджане, но ведь они же не виноваты в том, что не встречали такой страны на территории современного Азербайджана вплоть до 1918 года», - написала Геворгян.

По ее словам, что касается процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в последнем заявлении Алиева четко указана причина нерешенности вопроса: полное пренебрежение правами народа Арцаха.

«А как на это должны реагировать граждане Арцаха? Естественно, они должны защищать свои права, и пока Азербайджан не признает это право, переговоры не могут быть эффективными. В том числе право арцахских армян на полноценное участие в переговорах вокруг своих прав», - отметила пресс-секретарь.

Она напомнила, что Пашинян предложил четкую формулу, чтобы сделать переговорный процесс эффективным: любое решение карабахской проблемы должно быть приемлемым для народа Армении, народа Арцаха и народа Азербайджана. По словам Геворгян, эту формулу принимает международное сообщество, но Алиев не принимает эту формулу, настаивая на том, что урегулирование вопроса должно быть приемлемым только для народа Азербайджана.

«И он обвиняет нас в фашизме? И почему он постоянно утверждает, что карабахская проблема имеет военное решение? Наш ответ неизменен: если эта проблема имеет военное решение, то жители Арцаха уже давно решили ее», - подчеркнула Геворгян.

В последнее время Ильхам Алиев в своих выступлениях часто упоминает Армению, Арцах и армян. Ранее он заявил, что история независимости Армении - это история позора. Он сказал, что нынешние власти Армении доказали это в 1998-2018 годах.