Замглавы Минобороны РА заразился Covid-19

Замглавы Минобороны РА заразился Covid-19
8 июля 2020 - 13:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян заразился коронавирусом. Об этом сообщил 8 июля глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

По его словам, Балаян был приглашен для участия в заседании, однако не смог прийти по уважительной причине.

По состоянию на 8 июля, число зараженных коронавирусом в Армении, достигло 29,820 человек. От последствий вируса скончался 521 человек, еще 164 зараженных - по другим причинам. 17,727 человек выздоровели.

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