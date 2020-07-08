Сербы вышли на протест против ограничений из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Массовые беспорядки произошли в центре Белграда из-за намерения властей Сербии ввести комендантский час на фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в сербской столице.

Демонстранты напали на полицейские кордоны, проникли в холл парламента. Кроме того, они подожгли несколько полицейских автомобилей. В ответ на действия митингующих полиция применила слезоточивый газ и дубинки, пишет РБК со ссылкой на местное издание «Вечерние новости».

Директор сербской полиции Владимир Ребич в интервью государственному телеканалу РТС 1 заявил, что были задержаны несколько демонстрантов и ранены несколько полицейских. При этом он не уточнил их количество.

7 июля президент Сербии Александр Вучич анонсировал введение комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Белграде. Вучич заявил, что он намерен посоветоваться с правительством и кризисным штабом насчет введения комендантского часа на территории всей страны.

16 марта в Сербии был введен режим чрезвычайной ситуации. Однако в мае Вучич предложил отменить его действие.

По данным Минздрава Сербии на 7 июля, в стране зарегистрировано 16,719 подтвержденных случаев заболевания и 330 случаев смерти. За сутки выявлено 299 заражений. Умерли 13 человек. Общее количество активных случаев составляет 2942.