В Бразилии журналисты подадут в суд на заразившегося коронавирусом президента

PanARMENIAN.Net - Бразильская ассоциация прессы (ABI) подаст в суд на президента страны Жаира Болсонару. В заявлении говорится, что Болсонару подверг журналистов риску заражения коронавирусом во время брифинга, на котором объявил о том, что заболел Covid-19.

Президент вышел к представителям прессы лично, на нем была маска, но он не соблюдал дистанцию. Болсонару сообщил о положительном результате теста на коронавирус и рассказал о своем самочувствии, пишут «Ведомости».

Сразу по окончании брифинга он в нескольких метрах от журналистов снял маску, чтобы показать свою бодрость. «Несмотря на то что он знал, что заражен Covid-19, президент Жаир Болсонару продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей», – говорится в заявлении ABI. В нем также утверждается, что президент, пригласив прессу, «нарушил рекомендованный врачами режим изоляции». По оценке ассоциации, тем самым Болсонару совершил правонарушения, по которым уголовным кодексом страны предусматривается тюремное заключение и штраф. «Столкнувшись с такой ситуацией, ABI подает в Верховный суд на президента», – говорится в заявлении.

7 июля 65-летний Болсонару рассказал своим сторонникам у президентского дворца, что он только что посетил больницу и прошел тест на вирус. Он добавил, что МРТ-обследование показало, что его легкие «чистые», но у него повысилась температура. Болсонару является сторонником «вертикальной изоляции» для борьбы с коронавирусной инфекцией: оставаться дома должны только люди из группы риска и старше 60 лет. Он сам не раз появлялся без маски и перчаток во время митингов и демонстраций в его поддержку, общался и фотографировался со сторонниками, не всегда соблюдая социальную дистанцию. Он также ранее называл коронавирусную инфекцию «легким гриппом» и говорил, что опасность заболевания преувеличена.

Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране выявили более 1.6 млн случаев заражения коронавирусом, 66,741 человек скончался.