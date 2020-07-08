Грузия откроет границы для 5 стран ЕС

PanARMENIAN.Net - Грузия в ближайшее время открывает свои границы для пяти стран Европы - Германии, Франции Эстонии Латвии и Литвы. Об этом заявил на брифинге пресс-спикер правительства Грузии Ираклий Чиковани.

По его словам, для визитеров из этих стран установлены следующие условия - они должны прилететь прямым рейсом и по прибытии заполнить специальную электронную анкету, в которой должны указать историю путешествий за последние 14 дней, где именно будут находиться в Грузии и контактные телефоны, пишет Sputnik-Georgia.

«С пятью из тех стран, которые открыли границу для Грузии, решением межправительственного координационного совета, Грузия также без всяких условий откроет границу. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония», - заявил Чиковани.

Пока граница Грузии остается закрытой для Австрии, Бельгии, Мальты, Болгарии, Дании, Норвегии, Чехии, Словакии, Финляндии, Швейцарии и Венгрии.

При этом пресс-спикер не уточнил, с какого времени Грузия начнет принимать визитеров из этих стран.

Ранее Евросоюз опубликовал список безопасных стран, туристам из которых открыт доступ в ЕС. Армения не вошла в список, в него попали Грузия, Алжир, Австралия, Канада, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Власти Грузии планировали возобновить регулярные международные авиарейсы с 1 июля, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в разных странах мира, эту дату перенесли на конец июля. По состоянию на 8 июля, в Грузии выявлено 963 случая коронавируса, 15 человек умерли.