Роулинг, Чомски, Рушди, Каспаров и еще около 150 деятелей выразились против цензуры на фоне расовых протестов

PanARMENIAN.Net - Около 150 писателей, ученых и общественных деятелей выпустили открытое письмо против нового на Западе явления, получившего название cancel culture, что можно перевести как «культура бойкота».

Это явление вновь привлекло внимание на фоне недавних протестов против расового неравенства. Нынешнее повышенное внимание к вопросам расовой справедливости - в целом положительное явление, но оно не должно вести к удушению свободы дискуссий, говорится в обращении, опубликованном в журнале Harper's Magazine, пишет BBC.

Авторы письма критикуют моду на публичное шельмование, остракизм и слепую однозначность моральных оценок.

К обращению присоединились американский философ Ноам Хомски, живущий в Британии иранский писатель Салман Рушди, некогда приговоренный к смерти аятоллой Хомейни за оскорбление чувств мусульман, шахматист Гарри Каспаров, писатели Джоан Роулинг, недавно ставшая жертвой массовой атаки, Маргарет Этвуд, Мартин Эмис, Малкольм Гладуэлл, известная феминистка Глория Штайнем. Свои подписи под ним поставили постоянные авторы New York Times Дэвид Брукс и Бари Вайс. Редактор раздела мнений и комментариев этого издания недавно лишился работы за публикацию текста сенатора-республиканца Тома Коттона, выражавшего личную точку зрения последнего по поводу движения Black Lives Matter.

Ранее Джоан Роулинг подверглась массированной атаке после того, как выразила мнение, что людям, испытывающим проблемы со своей гендерной идентичностью, надо оказывать психологическую и медикаментозную помощь, прежде чем предлагать операцию по смене пола. В этом усмотрели оскорбление трансгендеров.

«Свободный обмен информацией и идеями, кровь и плоть либерального общества, ущемляются все больше», - говорится в открытом письме.

Авторы выступают в защиту решительного и даже язвительного высказывания своих мнений.

«Необходимо сохранить возможность искренне не соглашаться с чем-то без тяжелых профессиональных последствий для себя», - пишут они. Авторы письма критикуют чрезмерные наказания, налагаемые на людей так называемыми лидерами общественного мнения: «Слишком часто слышны призывы к скорой и суровой расправе за то, что кажется кому-то выходом за рамки допустимой свободы слова и мысли».

«Редакторов убирают за публикацию неоднозначно воспринимаемых текстов, изымаются книги, журналистам запрещают освещать определенные темы, преподаватели попадают под расследование за цитирование в классе литературных произведений, исследователя увольняют за распространение им своей работы, ранее получившей признание академического сообщества, руководителей организаций выгоняют за неудачные оговорки. Возникает самоцензура писателей, деятелей искусства и журналистов, которые боятся за свое жизненное благополучие, если они отклонятся от общей линии или хотя бы поддерживают ее недостаточно рьяно», - говорится в письме.

Выражение cancel culture в последнее время широко распространилось в английском языке по обе стороны Атлантики. Оно связано прежде всего с молодым поколением и цифровой эпохой, в которой соцсети приобрели огромное значение. Термин относится к ставшей популярной практике бойкота, остракизма и лишения любой поддержки людей или компаний, допустивших противоречивые поступки или высказывания, способные вызвать возражения или кажущиеся обидными.